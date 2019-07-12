Çınar, “15 Temmuz, Türk Milleti'nin dünyaya verdiği bir demokrasi dersidir”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 3. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Türk Milleti'nin, devletin ve ülkenin birliğini bozacak hiçbir girişime müsaade etmeyeceğini belirten MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, 15 Temmuz'daki şanlı duruşun, bunu tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Çınar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen ve Türk Milleti'nin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin üzerinden üç yıl geçti. Bu üç yıllık süreçte, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin çeşitli kademelerine sinsice sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün mensupları, büyük bir titizlikle tasfiye edilirken, devletimizin mücadelesi halen kararlılıkla devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi milletimiz, hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkarak canı pahasına vatanını müdafaa etmiş ve FETÖ mensuplarının hain emellerine ulaşmasına izin vermemiştir. Aziz Milletimizin, menfur saldırıların yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadele, tüm dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir demokrasi mücadelesidir.

Hâlihazırda güçlü bir demokrasi geleneğine sahip olan Türk Milleti'nin 15 Temmuz'da vermiş olduğu bu mücadele, önemli bir demokrasi dersinin yanı sıra köklü bir zihniyet değişiminin de ilk adımı olmuştur. Bu süreçte, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelecek saldırılara karşı birlik beraberlik çerçevesinde, güçlü durmanın önemini bir kez daha idrak ettik ve tüm fikri ayrılıkları bir kenara bırakarak vatan müdafaası ortak şuuruyla kenetlendik.”

MÜSİAD'ın Yeri Her Zaman Devletinin ve Milletinin Yanıdır.

MÜSİAD olarak her zaman devletin ve Milletin yanında olduklarını ifade eden Çınar açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “ Dünyanın en yaygın ve etkin Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da tavrını net bir şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, milletimizin bu demokrasi mücadelesini, tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir.MÜSİAD olarak üç yıllık süreç boyunca, gittiğimiz her ülkede ve memleketimizin birçok noktasında, demokrasinin belirli bir zümre için değil, toplumun her kesimi için elzem olduğunu ifade ederek bu mücadele içerisinde fiilen yer aldık. Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz, birçok zorluk ve fedakârlıkla bugünlere getirdiğimiz ve Güçlü Türkiye hedefiyle geleceğe yürüyen ülkemizin başta terör örgütleri olmak üzere, hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz'un üçüncü yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum.”