Cinayet şüphelileri adliyede

Zonguldak'ta simit fırını sahibi Şaban Köroğlu'nu (43) çocuklarının yanında silahla vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

14 Ekim tarihinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta simit fırını sahibi Şaban Köroğlu, 2 çocuğuyla alışverişten evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Köroğlu, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda, seyyar satıcılara simit verme nedeniyle Köroğlu ile husumetli olan fırın sahibi Cafer B. ve oğlu Sadık B., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli ekipler tarafından adliyeye sevk edildi.