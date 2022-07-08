Cinayet şüphelisi torun tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşlı bir adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan torunu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Temenler köyünde meydana gelen olayda 78 yaşındaki Ali Genç'ten bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Genç'in evine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Genç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köyden bazı kişilerin ifadesine başvuran jandarma ekipleri soruşturmayı genişletti. Genç'in torunu Ender P. cinayet şüphelisi olarak Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ender P. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.