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Cinayet zanlısı ortak operasyonla yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Eyüp Keleş’i silahla ateş ederek öldüren cinayet zanlısı Bülent B.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Eyüp Keleş'i silahla ateş ederek öldüren cinayet zanlısı Bülent B., Devrek ilçesinde polis ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.


Geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda daha önceden aralarında husumet bulunan Bülent B. (46) Eyüp Keleş'i silahla 12 el ateş ederek ağır yaraladı. Saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Keleş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırı sonrası kaçan Bülent B.'nin yakalanması için Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrası Devrek'te olduğu tespit edilen Bülent B.'yi yakalamak için polis ve jandarma ortak operasyon düzenledi. Bir köy evinde yakalanan Bülent B. polis tarafından Ereğli ilçesine getirildi. Burada sorgusu tamamlanan Bülent B. çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Savcılığın cinayete ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

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