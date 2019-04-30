Cinayete kurban giden boksör son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aracının içerisinde ölü olarak bulunan Cüneyt Seyhan düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Sofular Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre Cüneyt Seyhan arkadaşları B.D. ve S.A. ile yaşadığı tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sopa darbeleri ile yere yığılan Seyhan, kendi otomobiline konularak Çiğdemli, Yunuslu ve Sofular Köyü yol ayrımına terk edildi. Sabah saatlerinde Çiğdemli köyü sakinleri Seyhan'ı aracının içerisinde kanlar içerisinde hareketsiz halde bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Cüneyt Seyhan'ın öldüğünü belirledi. Cinayetle ilgili olarak Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.D. ile S.A. isimli iki kişiyi gözaltına aldı.

Sopayla dövülerek öldürülen 35 yaşındaki Cüneyt Seyhan için bu gün öğle namazı sonrası Sofular Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Cüneyt Seyhan'ın cenazesi dualarla aile mezarlığına defnedildi.

Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki sorguları devam ederken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.