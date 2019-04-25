Cinayeti mektupla itiraf etti, dağ evi cinayeti zanlısına 26 yıl hapis

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dağ evinde işlenen cinayetin tutuklu zanlısına 26 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Olay, 03 Şubat 2018 günü gece saatlerinde Ören Mahallesi Kavucaktaş mevki'indeki dağ evinde yaşanmıştı. İddiaya göre 57 yaşındaki Metin Şahin arkadaşı 42 yaşındaki Cafer K. ile alkol almış ve torunları dedeleri Metin Şahin'i uzun süre eve gelmeyince bakmaya gittikleri dağ evinde ölü olarak bulmuştu. Cafer K. ise yakınları tarafından dağ evine 200 metre uzakta dere kenarında baygın halde bulunmuştu. Polis ekipleri cinayetle ilgili olarak Cafer K. ile Metin Şahin'i öldürdüğü iddiası ile F.K.'yı gözaltına almıştı. F.K. olay saatinde iş yerinde olduğunu ve cinayetle ilgisi olmadığını kanıtlayınca Cafer K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cafer K. ilk ifadesinde F.K.'nın gelip kendisine küfür ettiğini ve silahını ateşleyip kaçtığını iddia etmişti. 1 yıldır cezaevinde bulunan ve cinayeti mektupla itiraf eden tutuklu Cafer Korkmaz'a Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Mahkeme heyeti, yargılama sonucu ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi hal indirimi nedeni sayılarak ceza 25 yıla düşürüldü. 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl 8 ay ceza verilen Cafer Korkmaz, toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.