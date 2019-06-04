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Cinayetten kömür anlaşmazlığı çıktı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde İYİ Parti ilçe yönetim kurulu üyesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde İYİ Parti ilçe yönetim kurulu üyesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay dün Kozlu ilçesinde yaşandı. İddialara göre Sabahatdin K., bir süre önce kömür sattığı İYİ Parti Kozlu Yönetim Kurulu yedek üyesi Metin Alagözoğulları ile para konusunda tartışmaya başladı. Parti binasında başlayan tartışma sonrası Sabahatdin K., yanında getirdiği bıçak ile Metin Alagözoğulları'nı bıçaklamaya başladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kaçmaya başlayan Metin Alagözoğulları, iş hanı girişinde yere yığıldı. Boynundan, kalp ve karın bölümünden aldığı darbelerle ağır yaralanan Metin Alağözoğulları kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan Sabahatdin K., polisteki sorgusunun ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Zanlının sorgusunda Metin Alagözoğulları'na kömür sattığı parasını alamadığı iddia edildi. Zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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