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Çırılçıplak dolaşan vatandaş memleketine gönderildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde cadde ortasında çırılçıplak dolaşan vatandaş memleketine gönderildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cadde ortasında çırılçıplak dolaşan vatandaş memleketine gönderildi.



Çaycuma Nihat Kantarcı Caddesi'nde K.Ç. isimli şahsın evinden çırılçıplak bir halde çıkarak cadde üzerinden ilçe meydanına yürümesi büyük tepkilere neden oldu. K.Ç.'nin memleketinden Çaycuma'daki akrabalarının yanına geldiği ve akrabalarına ait olan işyerinde çalıştığı belirtildi. Hafta sonu kısıtlamasında sabah saatlerinde kaldığı evden aldığı uyuşturucu ve alkolün etkisiyle sokağa çıkan K.Ç. kimseye aldırış etmeden elindeki hap torbası ile çırılçıplak caddelerde dolaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ekip aracına alarak bölgeden uzaklaştırdı. Çırılçıplak gezen K.Ç.'nin yapılan araştırmada herhangi bir psikolojik sorununun olmadığı öğrenildi. Hakkında şikâyet olmadığı için serbest bırakılan çıplak adam olayın ardından akrabaları tarafından memleketine ailesinin yanına geri gönderildi.

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