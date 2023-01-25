Civalı ateş ölçer kırıldı, ev karantinaya alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde cıvalı ateş ölçer kırıldı.

Olay ilçeye bağlı Kepez Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. Cıvalı ateş ölçer kırılması olayı ihbarı üzerine Afad arama kurtarma ekibi olay yerine yönlendirildi. Ekipte bulunan KBRN görevlisi Arama Kurtarma Teknisyeni E.Y. tarafından, evin mutfağında yaşanan olaya uygun şekilde müdahale edilerek gerekli ölçüm ve temizlik işlemleri yapıldı. Cıva bulaşan kilim, bez ve örtüler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Sonrasında yapılan kontrol ve ölçümde bir tehlikeye rastlanmaması üzerine evin mutfağına tedbir amaçlı bir günlüğüne karantinaya alınırken ailenin ikametine izin verildi.