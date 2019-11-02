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Coburlar Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda "Gökkuşağı Etkinlik Sınıfı" açıldı

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İl Çocuk Hakları Komitesi’nin katkıları ile Çaycuma Coburlar Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu’nda yapılan ’Gökkuşağı Etkinlik Sınıfı’nın açılışı yapıldı.

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İl Çocuk Hakları Komitesi'nin katkıları ile Çaycuma Coburlar Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda yapılan 'Gökkuşağı Etkinlik Sınıfı'nın açılışı yapıldı.


İl Çocuk Hakları Komitesi'ne üye çocukların katkılarıyla oluşturulan etkinlik odası özellikle kış mevsiminde çocukların etkinlik yapması, aktif vakit geçirmesi, akıl ve zeka oyunları ile bilimsel gelişimlerine katkı sağlaması hedefliyor.


Çaycuma Kaymakamı Muharrem Çoşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar ve Çaycuma Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Tuncay Ünlütürk'ün katıldığı açılışta çocuklar yeni sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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