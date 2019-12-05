İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuğu tarafından evinde ölü bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Dereköseler Köyü'nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Yeter Çayır, çocuğu tarafından evde hareketsiz şekilde bulununca 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'nde kaldırılan anne Yeter Çayır'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yapılan ön otopsi sonrası şeker komasına girerek hayatını kaybetti belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.