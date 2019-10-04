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Çocuk bakım ve emzirme odası açıldı

Zonguldak Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Terminal Müdürlüğü Hizmet Binasında Bebek Bakım ve Emzirme odası açıldı.


Zonguldak Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Terminal Müdürlüğü Hizmet Binasına Bebek Bakım ve Emzirme Odası hizmete girdi. 100 yıl Şehirler Arası Otobüs Terminalinde açılan Bebek Bakım ve Emzirme Odası açılışına Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Terminal Müdürü Nazmi Çolban ve doktorlar katıldı.


Açılışta konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, “Hem annelerimiz hem yavrularımız için hayırlı olsun. Anne sütünün değerini hepimiz biliyoruz. Terminalimizde böyle bir hizmete ihtiyacı vardı. İlimizde misafir olan ziyaretçilerimiz için çocuk bakımı ve emzirme odası eksikliği doktor arkadaşlarımız ve il sağlık müdürlüğünden arkadaşlarımız bizlere illetti. Bunun üzerine bizde müdürümüz ile birlikte hemen düğmeye bastık. Zonguldak'ımıza hayırlı uğurlu olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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