Çocuk Esirgeme Derneği'nden Erdemir'e teşekkür

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Çocuk Esirgeme Derneği yöneticileri Erdemir Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Erdemir'in ‘Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi'ne yaptığı katkılar için teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Çocuk Esirgeme Derneği Başkanı Suna Karayeğen ve beraberindeki heyet 4 Kasım 2019'da Erdemir Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi binasında gerçekleştirilen iyileştirmeler için teşekkür etti. Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi ve Çocuk Esirgeme Derneği faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Suna Karayeğen ve Dernek Yönetimi, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral'a, koruma birimindeki çocuklar tarafından işlenen Atatürk portresiyle, derneğin teşekkür plaketini takdim etti.