İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuk Esirgeme Derneği'nden Erdemir'e teşekkür

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Çocuk Esirgeme Derneği yöneticileri Erdemir Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Erdemir'in ‘Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi'ne yaptığı katkılar için teşekkür etti.


Kdz. Ereğli Çocuk Esirgeme Derneği Başkanı Suna Karayeğen ve beraberindeki heyet 4 Kasım 2019'da Erdemir Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi binasında gerçekleştirilen iyileştirmeler için teşekkür etti. Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi ve Çocuk Esirgeme Derneği faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Suna Karayeğen ve Dernek Yönetimi, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral'a, koruma birimindeki çocuklar tarafından işlenen Atatürk portresiyle, derneğin teşekkür plaketini takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.