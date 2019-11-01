Çocuk Korosu, Cumhuriyet coşkusunu doruğa çıkardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Çocuk Korosu'nun Cumhuriyetin 96. yılı nedeniyle verdiği konser ayakta alkışlandı.

Çaycuma Belediyesi Çocuk Korosu'nun Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı nedeniyle verdiği konser büyük beğeni aldı. Müzik Öğretmeni Nuray Bahadır'ın yönettiği Çocuk Korosu konserini Sibel Dilsiz sundu. Topluluk Başkanı Hamza Başören'in bir sunuş konuşması yaptığı konseri Çaycuma Kaymakamı Mustafa Coşgun, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk'ün yanı sıra bazı Belediye Meclisi Üyeleri, daire amirleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Şafak Temel'in piyano, Uğur Kandemir'in klarnet, Emre Savaş'ın perküsyon, Anıl Bahadır'ın bateriyle eşlik ettiği ve 37 çocuktan oluşan koro, farklı tarzlarda 16 parçayı seslendirdi. Söylediği her şarkı büyük beğeni alan koronun son parça olarak seslendirdiği İzmir Marşı salondaki coşkuyu doruklara çıkarırken, marşa, tüm katılımcılar tempolu alkışlarla eşlik etti. Konserin sonunda Çaycuma Kaymakamı Mustafa Coşgun Koro Şefi Nuray Bahadır'a çiçek takdim etti.