Çocuk Korosu konseri izleyenleri coşturdu

Çaycuma Belediyesi Çocuk Korosu'nun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında verdiği “23 Nisan” konseri izleyenleri coşturdu.

Çaycuma Belediyesi Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir konser verdi. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki konseri Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Çaycuma Belediyesi eski Başkanı Osman Metin Yurtbay, belediye meclis üyeleri, bazı sivil toplum örgütü ve oda temsilcileriyle kalabalık bir vatandaş topluluğu izledi.

Konsere öncesi açılış konuşması yapan Çaycuma Belediyesi Çocuk Korosu Topluluğu Başkanı Hamza Başören, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği önemden kaynaklandığını belirterek, “Belediyemizin sosyal hizmet ve kültüre ne kadar çok önem verdiğini yaptığı etkinliklerden anlaşılmaktadır. Bu etkinliklerin her yaş gurubuna hitap ettiği de görülmektedir” dedi.

Geleceğin bu çocuklardan görülebileceğini söyleyen Başören, “Bu düşünceyle belediyemiz yeni dönemde Çocuk Belediyesi Yönetmeliğini kabul ederek çocuklara verdiği önemi gösterdi. Çocuklarımızın yeteneklerini geliştirme adına yapılan etkinliklerden biri de belediye çocuk korosudur. Müzik eğitiminde koro çalışmaları, çocuğun gelişiminde önemli yer tutar. Çocuklar bu çalışmalarda müziği oluşturan temel ögeleri ve işlevlerini öğrenirken sesin oluşumunu, sesin organını, kendi sesinin özelliklerini, sesini korumasını ve doğru kullanmasını öğrenirler. Bu akşam birbirinden güzel şarkılar dinleyeceksiniz. Belediye Çocuk Koromuza maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kantarcı ve çalışanlarına, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi Müdürümüz Sayın Ahmet Koraman ve çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Orkestra üyelerinin tanıtımın ardından konsere geçildi. Şef Nuray Bahadır yönetimindeki konser, “23 Nisan” şarkısıyla başladı. Bazı şarkılara izleyicilerin de eşlik ettiği konser yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Konserin sonunda Başkan Kantarcı, şef Nuray Bahadır'a çiçek taktim etti. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından Başkan Kantarcı, “Gitmeye niyetimiz yok bir tane daha istiyoruz. Bu kadar ‘Selam olsun'dan sonra ben de diyorum ki, Çaycumalılar size selam olsun ” dedi. Konser, Başkan Kantarcı'nın isteği üzerine “İzmir Marşı” ile sona erdi.