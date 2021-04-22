Çocuk Milli Eğitim Müdürü okuluna doğalgaz istedi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un koltuğuna oturan Zafer İlkokulu öğrencisi Ecrin Bayram, 'Okulumuz çok fakir, Doğal gaz sorunumuz var. Ayrıca okulumuzun sıra ve dolaplarımızın yenilenmesini istiyoruz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Zafer İlkokulu Müdürü Nihat An, Sınıf Öğretmeni Selami Çaltepe ve öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'u ziyaret etti. Ardından öğrenciler okulda yapmış oldukları Türk bayraklı ve Zonguldak Kömürspor'lu bilekleri Tosun'a hediye etti. Diğer yandan Zafer İlkokulu öğrencisi Ecrin Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'u koltuğuna oturdu. Bayram, koltuğa oturmasıyla birlikte Şube Müdürlerine arayarak, ''Okulumuz çok fakir, Doğal gaz sorunumuz var. Ayrıca okulumuzun sıra ve dolaplarımızın yenilenmesini istiyoruz'' dedi.

Ziyaretin sonunda ise öğretmen ve öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'la hatıra fotoğrafı çektirdi.