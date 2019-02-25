Çocuk mimar atölyesi açılıyor

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde ilçe Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile birlikte “Benim sihrim, benim kentim” adıyla çocuklara yönelik mimarlık atölyesi düzenliyor.

Çaycuma Belediyesi TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile birlikte, “Benim sihrim, benim kentim” adı altında çocuk ve gençlere yönelik mimarlık atölyesi düzenliyor. 3 farklı yaş grubu ile yapılacak çalışmada kentin şekillenmesinde çocuk katılımının sağlanması amaçlanıyor. Kent, çevre ve mimarlık algısının açığa çıkartılması, kentin şekillenmesindeki aktörlerden olan yerel yönetim - belediye kavramının sorgulanarak kent sorunlarının belirlenmesi, çocuk ve gençlerin kentin şekillenmesinde sorumluluk alarak yerel yönetim konusunda farkındalık oluşturulması da atölyenin diğer amaçları arasında bulunuyor.

Atölye çalışmasına, 9 yaş grubundan 100, 10-11 yaş grubundan 100, 14-15 yaş grubundan 100 olmak üzere toplam 300 çocuk katılacak. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile Muteber Osmanpaşaoğlu'nun da eğitmen olarak katılacağa atölye çalışması Çaycuma Belediyesi SEKA Sosyal Tesisleri'nde yapılacak. Saat 10.30'da başlayacak çalışma, öğleden sonra 14.30'da sona erecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi gençlerin kent planlamasına katılımı konusunda çok değerli çalışmalar yapıyor. Daha önce birkaç yerde yapılan atölye çalışmalarından biri de Çaycuma'da yapılacak. Toplam 300 öğrencimiz bu atölye çalışmasına katılarak kent tasarımı konusunda bilgi sahibi olacak, kendi düşledikleri kenti oluşturmaya çalışacak. Ben, toplumda, kentsel planlama ilkeleri konusunda oluşacak farkındalığın, çağdaş bir kentleşme için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bilince sahip insanlar komşu hukukuna, kent hukukuna saygı duyup çevresiyle uygar ilişkiler geliştirerek gelişkin bir kenti ortaya çıkarır. Oralarda herkes için yaşam daha kolay, daha güzel olur. Çocuklarımıza bu yaşta bunları uygulamalı olarak anlatacak olan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin başta başkanı Sayın Tezcan Karakuş Candan olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, atölye çalışmasına katılacak değerli mimar arkadaşlarımıza ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.