Çocuklar kukla aracılığıyla öğrenecek

Zonguldak'ta pandemi sürecinde evde kalan çocuklar için proje yürüten sınıf öğretmeni, Türkiye'den 4 Ürdün'den 6 tane öğretmen ile proje geliştirerek, öğrencilerin kukla aracılığıyla öğrenmelerini sağlayan proje geliştirdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Aşağıdağ İlkokulu'nda görev yapan Mine Yılmazer ve öğrencileri, korona virüs pandemisinde evde kalan öğrenciler için kuklalar aracılığıyla eğlenerek öğrenmeleri sağlanması amacıyla My Doll Is My Friend-Puppet and Puppet Theater proje gerçekleştirildi. Sınıf öğretmeni Mine Yılmazer'in kurucu ortak olarak yürüttüğü My Doll Is My Friend-Puppet and Puppet Theater projesinde 4 tane Türkiye ‘den 6 tane Ürdün'den öğretmen ve öğrencileri birlikte çalıştı. Mart ayında başlayan proje 4 ay sürdü.

Proje hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Mine Yılmazer, "Uzaktan eğitimle devam ettiğimiz eğitim-öğretim ortamında ,bu proje bize ilaç gibi geldi. Özellikle ilk okuma yazma etkinlikleri ve matematik etkinliklerinin eğlenilerek öğrenilmesi beni, öğrencilerimi ve velilerimi çok mutlu etti" dedi.