"Çocuklar Öğrenirse Dünya Öğrenir" etkinliği

Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğünce ‘Çocuklar Öğrenirse Dünya Öğrenir' sloganı ile Devrek Yazıcık İlkokulu öğrencileri ile tabiat turizmi etkinliği gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, DKMP Zonguldak Şube Müdürlüğü personellerince öğrencilere, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatının korunması, sokak hayvanları ve tabiat turizmi ile ilgili bilgiler aktarıldı. Tabiat turizminin, doğaya, çevreye ve ekolojiye saygılıyla, tarihi ve kültürel değerleri tanımak, şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak, doğayla baş başa huzur dolu anlar yaşamak isteyen herkesin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü korunan alanlarında; milli parklar, tabiat parklar, tabiat alanlarında gerçekleştirebilecekleri etkinlikler olduğu ifade edildi.

Öğrencilerin dikkatle ve merakla dinlediği eğitimde, tabiat turizminin mevsimsel özelliğinin olmadığı, ülkemizin eşsiz ve zengin doğa güzellikleri ile dört mevsim korunan alanları ziyaret edebilecekleri vurgulandı. Kış aylarında kayak gibi kış sporları, ilkbaharda ve sonbaharda uzun doğa yürüyüşleri ve spor aktiviteleri, yaz aylarında ise yüzme, kamp ve karavan faaliyetlerinin yapılabileceği örnekleri verildi.

Ardından öğrencilere, Zonguldak' ta çadır kampı, günübirlik piknik ve yürüyüş yapılabilecekleri Milli Egemenlik Tabiat Parkı, fotorafçılık ve tematik doğa yürüyüşü yapabilecekleri zengin flora ve fauna çeşitliliği ile Harmankaya Şelaleleri Tabiat Parkı, deniz ve ormanın buluştuğu serin ve berrak sularında yüzebilecekleri Danaağzı Tabiat Parkı hakkında bilgiler verildi.

Etkinliğin sonunda ise öğrencilerle kuş evleri boyandı ve birbirinden güzel ev sahipleri için ağaçlara asıldı.