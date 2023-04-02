İhlas Haber Ajansı

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Çocuklar trafik kurallarını öğreniyor

Zonguldak’ta çocuklara trafik güvenliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan eğitimler sürdürülüyor.

Zonguldak'ta çocuklara trafik güvenliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan eğitimler sürdürülüyor.


Zonguldak'ta 1-31 Mart tarihleri arasında trafik güvenliğinde farkındalık oluşturmak, çocukların trafik konusunda bilinçlendirmek amacıyla il genelinde trafik personeli tarafından verilen eğitimler sürüyor. Çocuklar için trafik eğitimi projesinde 516 öğrenciye, trafik eğitim parkında 418 öğrenciye olmak üzere toplam 934 öğrenciye trafik işaret ve levhaları yaya geçidi ve güvenliği, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ile ilgili olarak trafik eğitimi verildi.

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