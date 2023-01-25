Çocukluk yaşta işitme kaybına yol açan kulakta sıvı şikayetine dikkat

Dr. Duygu Erdem, tablet veya televizyonun sesini çok açan, seslenildiğinde cevap vermeyen çocuklarda kulakta sıvı kaybı olabileceği durumundan şüphelenilmesi gerektiğini ifade etti.

Kış mevsiminin gelmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin viral enfeksiyonların özellikle çocukluk çağında çok sık görüldüğünü anlatan ZBEÜ KBB Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Duygu Erdem, üst solunum yolundaki enfeksiyonlara dikkat çekti. Orta kulak iltihaplarının yanı sıra kulakta sıvı birikmesinin çok sık görülen bir durum olduğunu ifade eden Erdem, tedavi yöntemlerini sıraladı.

Uzayan şikayetler olması durumunda antibiyotik tedavisine başlandığını anlatan Erdem, şöyle dedi:

"Özellikle son dönemlerde kış geldi ama tam da gelemedi. Dolayısıyla havalar bir sıcak bir soğuk. Viral enfeksiyonların özellikle çocukluk çağında çok sık görüldüğünü görüyoruz. Bizim de polikliniklerimizin kapısı viral enfeksiyon geçiren çocuklarla dolu. Üst solunum yolu enfeksiyonu. Bu enfeksiyonlarla beraber orta kulak iltihapları beraberinde orta kulakta sıvı birikimleri gibi hastalıkları şu an çok sık görüyoruz çocuklarda. Geçirilen enfeksiyonun tipine göre uyguladığımız tedaviler değişiyor. Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında semptomatik tedavi dediğimiz çocukların şikayetleri neler ise onlara yönelik tedaviler yapıyoruz. Hemen antibiyotik tedavisi uygulamıyoruz. Çocukların şikayetlerini geçirmeye yönelik birtakım tedaviler uyguluyoruz. Mümkün olduğunca antibiyotik tedavisini gerekmedikçe başlamıyoruz. Viral bir üst solunum yolu enfeksiyonunda uzamış şikayetler olduğunda 6-7 günden fazla devam ettiyse bu gibi durumlarda antibiyotiğe başlamak lazım.

Vücut direncimizi arttıracak vitaminli gıdalar, çok sıcak soğuk geçişlerinde bulunmamak bu gibi durumlarda daha enfeksiyonların azaldığını görüyoruz. Vücut direncinin arttıracak şeyler önemlidir."

"Kulakta sıvı birikiminden şüphelenmek lazım"

Kulakta sıvı birikmesi durumunun enfeksiyon belirtileri olmadan görülebileceğini anlatan Doç. Dr. Duygu Erdem, ailelere de çağrıda bulundu. Tabletin veya televizyonun sesini fazlaca açan seslenildiğinde cevap vermeyen çocukların kulakta sıvı birikimi durumunu yaşayabileceğini söyleyen Erdem şöyle dedi:

"Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra özellikle şimdi vurgulamak istediğim, çocuklarda enfeksiyon olmadan orta kulakta sıvı birikimlerini çok görüyoruz. Buna tıp dilinde efüzyonlu ottit diyoruz. Orta kulak iltihabından daha farklı bir tablodur. Özellikle geçirilen viral üst solunum yolu enfeksiyonları çocukta geniz eti gibi zeminde yatan kronik burun tıkanıklığı oluşturan durumda varsa gördüğümüz bir durum ve gereksiz yere orta kulak enfeksiyonu var zannedilerek çocuklar antibiyotik kullanıyorlar. Bunun önüne geçmek lazım. Çünkü bu hastalık orta kulakta sıvı birikimi çocukluk çağı işitme kayıplarının çok büyük bir sebebini oluşturuyor. Bu durumda çocukta enfeksiyonun belirti ve bulguları olmadan sadece işitme kaybı oluyor. Orta kulak iltihabı gibi değil ama çocukta sürekli rahatsızlık hissi, dolgunluk var. Çocuklar bunu çok da tarif edemiyorlar. Aile kulağını tutuyor diye bize getiriyor. Yada 'Çocuk tabletin sesini çok açıyor. Televizyonun sesini duyabilmek için çok yakınına gidiyor. Çok fazla açıyor' şeklinde şikayetler geliyor. Yada öğretmenlerden yönlendirme oluyor. Söylenilene cevap vermediği şeklinde şikayetler oluyor. Bu gibi durumlarda uyanık olmak lazım. Şüphelenip kulak burun boğaz hekimine görünmek lazım."