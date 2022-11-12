İhlas Haber Ajansı

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Çök-kapan-tutun tatbikatı yapıldı

12 Kasım 1999’da gerçekleşen Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde ilk kez eş zamanlı deprem anı olarak “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı gerçekleşti.

12 Kasım 1999'da gerçekleşen Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde ilk kez eş zamanlı deprem anı olarak “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı gerçekleşti.


Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ‘Çök-Kapan-Tutun' deprem anı tatbikatı gerçekleştirildi. Hükümet Konağında saatler 18.57'yi gösterdiğinde gerçekleştirilen tatbikata kamu personeli, jandarma ve polis ekipleri eşlik etti. Türkiye genelinde ilk kez 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde eş zamanlı olarak yapıldı.

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