Corona-19 yakalanan annenin 2.5 yaşındaki çocuğu da tedaviye alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan ve annesinin korona virüs tedavisi gördüğü 2.5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Uzunmehmet Mahallesinde yaşandı. Melek T. adlı kadın korona virüse yakalanması sonrası evinde karantinaya alındı. 2.5 yaşındaki Meriç Ali T. Covid -19 temaslı olarak solunum sıkıntısı çekmeye başladı. İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, bebek ve annesini hastaneye kaldırdı. Solunum sıkıntısı çeken 2.5 yaşındaki Meriç ve annesi Melek T. tedavi altına alındı. Anne ve çocuğunun hastanedeki tedavileri sürüyor.