Çorumluoğlu Kültür Sanat faaliyetlerini raporladı

Kdz. Ereğli kaymakamı İsmail Çorumluoğlu göreve başladığı Eylül 2018 tarihinden bu yana kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Kültür ve Sanat Komisyonu faaliyetlerini rapor halinde yayınlandı. Raporda, “Kdz. Ereğli Kültür ve Sanat Komisyonu 2018 Kasım ayı ile 2019 Nisan ayları arasında yetişkinlere yönelik 5 tiyatro ve 2 konser, çocuklara yönelik ise 2 tiyatro olmak üzere toplam 9 etkinliği Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi ve Erdemir Kültür Merkez'inde düzenlemiştir.” denilerek, sponsor firma ve kuruluşlara teşekkür edildi.

2018 Kültür Sanat etkinliklerinin özeti

Kdz. Ereğli Kültür ve Sanat Komisyonu 2018 Kasım ayında Kdz. Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde Haldun Dormen'in yazıp yönettiği ve oynadığı “Bir Zamanlar Gazinoda” adlı oyunu ile ilk etkinliğini gerçekleştirmiştir. Ardından 2018 Aralık ayında Eve Ensler'in, Bosna savaşının ardından yazdığı ve orijinal adı "Necessary Targets" olan “Nereye Gitti Bütün Çiçekler” adlı oyunu sahnelenmiştir. 2019 Şubat ayında Nedim Saban'ın yenilenen yorumuyla Zülfü Livaneli'nin çok sevilen romanından uyarlanan ve 9 yıldır kapalı gişe oynanan “ Leyla'nın Evi” 905. oyun olarak Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde ünlü şef Musa Göçmen ve senfonik orkestrasının sahne aldığı “Funniest Maestro” konser ve şov etkinliği Erdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Devlet Opera ve Bale Sanatçılarının katılımı ile “Çanakkale'den Anadolu'ya Uzanan Ezgiler” temalı konser etkinliği düzenlenmiştir. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri kapsamında Fransız oyun yazarı Moliere'in dünyaca ünlü komedisi “Cimri “ piyesi Binnur Şerbetçioğlu'nun yorumu ve “Varyemez“ ismiyle sahnelenmiştir. 2019 Nisan ayında dünyanın en büyük starları tarafından yorumlanan ve Cary Grant'ın başrolde oynadığı bir film olarak da bilinen (Arsenic and Old Lace) “Ahududu ” Nedim Saban'ın yorumu ile Erdemir Kültür Merkezi'nde seyircisi ile buluşmuştur. Ayrıca Kdz. Ereğli Kültür ve Sanat Komisyonu'nun organizasyonu ile Ocak ayında “Bremen Mızıkacıları” Mart ayında “Saftirik ve Transformens Zaman Yolculuğunda “ adlı çocuk oyunları öğrencilerimizin izlenimine sunulmuştur. Kdz. Ereğli Kültür ve Sanat Komisyonu 2018 Kasım ayı ile 2019 Nisan ayları arasında yetişkinlere yönelik 5 tiyatro ve 2 konser, çocuklara yönelik ise 2 tiyatro olmak üzere toplam 9 etkinliği Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi ve Erdemir Kültür Merkez'inde düzenlemiştir.

7 bin izleyiciden elde edilen gelir bağışlandı

Düzenlenen etkinliklere yaklaşık 4 bin yetişkin ve 3 bin çocuk izleyici katılmıştır. Yapılan kültür ve sanat faaliyetlerinin maliyetleri sponsorlar tarafından karşılanmış olup bilet satışından elde edilen 30.340,00 TL'lik gelir Kdz. Ereğli'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına (Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Fiziksel Engelliler Derneği, Anneler Derneği ve Yeşilay Derneği) bağışlanmıştır”

Öte yandan Kdz. Ereğli Kaymakamlı 2018 Kültür Sanat Faaliyet Raporunda sponsorlara teşekkür ederek mesajında şu ifadelere yer verdi, “Kdz. Ereğli Kültür ve Sanat Komisyonunca düzenlenen etkinliklere destek olan Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'na, Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı'na, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'na, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş ve Tat Metal'e teşekkür ederiz.”