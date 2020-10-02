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Covid-19 denetimleri aralıksız sürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık tarafından görevlendirilen ekipler, iş yerlerinde Covid-19 salgını ile ilgili alınan tedbirleri denetlemeyi sürdürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık tarafından görevlendirilen ekipler, iş yerlerinde Covid-19 salgını ile ilgili alınan tedbirleri denetlemeyi sürdürüyor.


Kdz. Ereğli Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan ve belediye, Sağlık İlçe Müdürlüğü gibi farklı kurumlarda çalışanlardan oluşan ekipler, ilçe merkezi ve mahallelerdeki iş yerlerinde Covid-19 salgınına ilişkin denetimlerine aralıksız devam ediyor. Eksiği bulunan iş yerlerine uyarılarda bulunan ekipler, önlemleri sıkı şekilde uygulayanlara ise teşekkür ediyor. Bugün Hatip Sokak'taki iş yerlerini gezen ekipler alınan önlemleri denetledi. İş yeri sahipleri denetimlerin yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, salgının hep birlikte yetkililerin uyarılarını dikkate alarak önlenebileceğini ifade etti.

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