Covid-19 tedavisinde Zonguldak'tan umutlandıran gelişme

Dr. Zuhal Gerçek, korona virüsü inthibeye yönelik yürüttüğü çalışmada 7 adet yeni bileşik sentezledi. Sentezlenen bileşikler Covid-19 tedavisine karşı geliştirilebilecek yeni bir ilaç aktif bileşiği olabileceği kanıtlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Erçağ ve Arş. Gör. Deniz Ceyhan'ın korona virüsü inhibeye yönelik yürüttüğü çalışmada, sentezlediği yedi adet yeni bileşiğin Covid-19 tedavisine karşı geliştirilebilecek yeni bir ilaç aktif bileşiği olabileceğini kanıtladı.

Başarılı sonuçlanan laboratuvar çalışmasında yedi yeni antiviral bileşiği Covid-19 tedavisinde virüsün yayılımının engellenmesi ya da tamamen yok olması hedefinde bir ilaç geliştirilmesine yönelik umut vadeden bir çalışma olduğunu ortaya koydu. Sentezlenen antiviral bileşikler, korona virüsle savaşta küresel bazda yürütülen çalışmalar bağlamında Covid-19'un RNA işlemesinin önünde güçlü bir inhibitör olabilmesi bakımından önem arz ediyor.

İHA'ya konuşan Doç. Dr. Zuhal Gerçek, "Kesinlikle bir umut ışığı olacak. Zorlu pandemi sürecinde bizim de Türk Bilim Adamları olarak bu konuda etkinliğimizi ortaya koymak istedik. Aşı çalışmaları değil de biz Covid-19 hastalığın tedavisi sırasında kullanılacak antiviral ajanlar sentezledik. Sentez işlerini Zonguldak BEÜ Organik Kimya Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirildi. Burada örnek olarak 7 adet molekül sentezledim. Ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Prof. Dr. Erol Erçağ ve Dr. Deniz Ceyhan tarafından bu moleküllerin SARS-Cov2 virüsüne etkileşiminde elde edilen sonuçlar sentezlediğimiz maddelerin ilaç ham maddesi olarak kullanılabileceğini kanıtladı. Bundan sonra da dilerim invitro çalışmaları gerçekleştirilip bunun bir ilaç şirketi tarafından ilaca döndürülmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.