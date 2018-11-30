Çufalı, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" işbirliği protokolünü imzaladı

Dr. Mustafa Çufalı “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" iş birliği protokolünü imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Eylül 2018 tarihinde ilan ettiği "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinliklerinin koordinasyonu için kurum ve kuruluşlar ile imzalanan işbirliği protokolünde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi de yer aldı. Üniversiteyi temsilen Zonguldak Dr. Mustafa Çufalı'nın katıldığı protokol ile 2019'da yapılacak etkinliklerde, İslam bilim tarihine ve medeniyetine yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin ve çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması planlanıyor.

İstanbul Gülhane Parkı'ndaki Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nde yapılan protokol imza törenine, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Ersan Aslan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kastamonu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Zonguldak Dr Mustafa Çufalı katıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin'in hayatını, bunun bilimsel olarak delillendirilmesine adamış bir bilim insanı olduğunu belirterek, Prof. Dr. Sezgin'in, en büyük hayallerinden birinin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü'nün kurulması olduğunu ve bunu da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde başardıklarını söyledi. Erdoğan, "Fuat Sezgin gibi bir insanın, özellikle gençler tarafından tanınması önemli. Böyle bir insan yaşadı, nasıl çalıştığını, nasıl heyecan duyduğunu gördük. Hastanedeki son günlerinde dahi kütüphanenin kavgasını veren, uyurken eliyle kitap sayfası çeviren, büyük bir bilim insanı olarak haklarının gasp edilmesine nasıl göz yumulduğunu sorgulayan bir insan. Gayesine olan aşkı, anlatırken 'milletime ve dinime hizmet için bunu yapıyorum' demesi... Bunun gençlere aktarılması lazım" ifadelerinde bulundu.

"2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Ersan Aslan da Prof. Dr. Fuat Sezgin'in "bilim tarihi" dediğinde, sadece İslam bilim tarihini değil, bütün bilimlerin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden bir şahsiyet olduğunu belirtti. Prof. Dr. Aslan, 81 ilde, gönül coğrafyasında ve Avrupa ülkelerinde, Fuat Sezgin'in İslam bilim tarihine katkılarını anlatmanın gayretiyle bu protokolleri imzaladıklarını, bu protokollerin, sadece 2019 yılı içinde kalmış olan bir etkinlik serisi değil, uzun yıllar devam edecek etkinliklerle medeniyeti ihya etmenin yollarını açacağını sözlerine ekledi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise konuşmasında; yaptığı değerli çalışmalarla, İslam bilim tarihine ve medeniyete ışık tutan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam dünyasının bilim alanında öncü bir rol üstlendiği, modern bilimin bu çalışmalar üzerine inşaa edildiği ve modern bilimin temelini oluşturduğu gerçeğini, yaptığı çalışmalarla her platformda dile getirdiğini vurguladı. Çufalı; “Gençlerimizin yakından tanıması ve anlaması gereken değerli fikir ve bilim insanı Sezgin'i "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı"nda, üniversite olarak anmak ve gençlerimize anlatmak için çeşitli etkinlik ve projeler planlamaktayız” dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve 2019 yılı Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi ile BEÜ'nün de aralarında bulunduğu 10 üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı.