Çufalı, Greenmetric Çalıştayı Yürütme Komite toplantısına katıldı

Dr. Mustafa Çufalı, Ulusal Koordinatör Olarak 6. Uluslararası GreenMetric Çalıştayı 4. Yürütme Komitesi toplantısına katıldı.

6. Uluslararası GreenMetric Çalıştayı 4. Yürütme Komitesi Toplantısı bu yıl İran Zanjan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde online olarak yapıldı. Toplantı; dünya Üniversite Sıralamaları Sekreteryasının ve Ulusal Koordinatörlerin katılımı ile gerçekleşti. Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı; Türkiye'yi Ulusal Koordinatörü olarak toplantıya katılarak, Türkiye ve BEÜ'yü temsil etti.

Toplantıda Rektör Çufalı, son bir yılda üniversite yapılan çalışmalar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı; Türkiye'de hangi çalışmalar yapılıyor, hangi çalışmaların yapılması gerekiyor ve UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları ağında birlikte nasıl çalışabiliriz gibi çok önemli konular hakkında görüş bildirdi.

Çufalı; “Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric, Türkiye üniversiteleri için iyi örnek teşkil etmesi sebebiyle Ulusal Koordinatörlüğün bizde olmasına karar verilmişti. Prestijli bir uluslararası çevre ve sürdürülebilirlik platformu olan UI GreenMetric'in Türkiye Koordinatörü olarak toplantıda bulunmamız gurur vericidir. Ek olarak; bilindiği üzere GreenMetric Türkiye Ulusal Çalıştayı, 04-05 Ekim 2019 tarihlerinde üniversitemizde düzenlenmişti. Kampüslerimiz çevreye saygı, duyarlılık ve sürdürülebilirlik konusunda üniversitelerimize örnek teşkil ediyor. Bu sonuç, Üniversitemizin çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularındaki ortak çabalarının eseridir. Toplantının üniversitemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm üniversitelerin yeşil, çevreye duyarlı kampüslere dönüşmesini temenni ediyorum” dedi.

Onlarca ülkeden ulusal koordinatörlerin katılımı ile gerçekleşen toplantının ardından çalıştay sunumlarına geçildi. Çalıştay sunumlarında bir oturum başkanlığını BEÜ Öğretim Görevlisi Dinçer Biçer yapacak.