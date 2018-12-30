Çufalı, öğrencilerle kütüphanede bir araya geldi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, beraberinde Genel Sekreter Hayri Bulazar ve Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir ile birlikte, Farabi Kampüsünde bulunan Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi'nde öğrenciler ile buluştu.

Ziyarette Çufalı öğrencilerle bir süre sohbet ederek onlardan gelen talepleri dinledi, üniversiteden beklentileri ve önerileri ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulundu. Öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılanan ziyarette Rektör Çufalı, onlarla birlikte kütüphanede ikram edilen gece çorbasından içti.