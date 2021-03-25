Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı camide çalışmalar sürüyor

Zonguldak'ta 1,5 yıl önce yapımına başlanan Uzunmehmet Camii inşaatındaki çalışmalarda sona gelindi. Dört minaresi, 22 kubbesi bulunan 12 bin metrekare alan üzerine inşa edilen caminin açılışını ise 8 Mayıs 2021 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kadir Gecesi olan 8 Mayıs 2021 günü açılışını yapacağı Uzunmehmet Camii inşaatındaki hazırlıklar sürüyor. Çalışmalarda sona gelinen cami için 250 kişilik ekip çalışıyor. Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi. 2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak. Alt katında 200 araçlık otoparkı bulunan cami için beş asansör inşa edilecek.

İhlas Haber Ajansı'nın görüntülediği Uzunmehmet Cami'inde bir ilk de gerçekleştirilecek. Yerin metrelerce altından çıkartılan taş kömürü caminin bir cephesine yerleştirilecek olan mermere epoksi ile işlenecek. Cami, "Ya Allah" yazısı şeklinde asılacak taş kömürü ve ismiyle de varoluş sebebi olan Zonguldak'ın adeta sembolü haline geldi.

6 bin kişi aynı anda ibadet edecek

Drone ile havadan görüntülenen cami inşaatı hakkında açıklamalarda bulunan şantiye şefi Ömer Bulut, "Yaklaşık 1,5 yıl önce başladığımız camimizde ilk günden itibaren yoğun tempoyla devam ediyoruz. Şu an 250 kişilik bir kadro ile yoğun çalışma devam etmektedir. 8 Mayıs'a da tamamen bitirmiş olacağız. Toplam kapasitemiz 6 bin kişilik bir camimiz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yandaki park alanıyla beraber tüm peyzaj çalışmaları 8 Mayıs günü tamamlanmış olacak. Yaklaşık 200 araçlık otoparkımız olacak. Toplamda 12 bin metrekare alan üzerine kurulu camimiz. 2 bin 500 metrekaresine cami alanımız oturuyor. 4 minaremiz, 22 kubbemiz bulunmaktadır. Minarelerimizin yüksekliği 70 metre, kubbemizin yüksekliği 41 metre. Şu an yoğun bir çalışma var. Geceli gündüzlü yoğun bir tempoyla devam ediyoruz. 8 Mayıs'a da güzel bir şekilde yetiştirmiş olacağız. Mihrap cephemizde 'Ya Allah' yazısı bulunmaktadır. Mermerin içine Zonguldak TTK'dan gönderdiğimiz kömürler epoksi ile karıştırılıp yerleştirildi. Cephenin bir bölgesinde Ya Allah yazısı kömürle yazılmış oldu" diye konuştu.