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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği cami için sondaj çalışmaları başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl Haziran ayında Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nin açılışında Kdz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Haziran ayında Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin açılışında Kdz. Ereğli'ye yapımı için müjde verdiği cami için sondaj çalışması başlatıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Haziran ayında Zonguldak'a gelip yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camii'nin açılışını gerçekleştirmiş ve benzer bir müjdenin de Kdz. Ereğli için söz konusu olabileceğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, cami yapımı için düşünülen ilçe merkezindeki sahilin bir bölümünde sondaj çalışması başlattı. Denizden ve karadan iki farklı noktada sondaj çalışması devam ediyor.

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