Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği havalimanında test sürüşleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak Havalimanı'nda seferlerin uygulanmasıyla ilgili müjdesinin ardından havalimanında DHMİ'ye ait flycheck uçağı ile test sürüşlerine başlandı.

ILS cihazının Zonguldak Havalimanı'na montajının ardından DHMİ'ye ait flycheck uçağı test sürüşlerine başladı. Böylelikle havalimanında aletli iniş sistemi de kurulmuş oldu. Olumsuz hava koşullarında havalimanına inişler de kolaylaşmış olacak.

Havalimanı müdürü Hasan Özşahin, basın toplantısı düzenlendi. Özşahin, “Hava limanımızın açılması için bölge insanımızın ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir beklentisi var. Bu çalışmalarla alakalı uzun yıllardır başlatmış olduğumuz teknik çalışmaların bir tanesi de eksik olan aile cihazının kurulumuydu. Bir buçuk yıldır bununla ilgili arazi çalışmalarında büyük bir zaman kaybettik. Bu çalışmalar bu hafta içinde tamamlandı. Bugün gerekli testleri yapmak üzere Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından teknik donanımlı bir uçak ekibi ile birlikte gelerek 5 günlük bir sürede, bu sistemin genel uçuşunu yaparak sonucu tüm dünya genelindeki havacılık sektörlerinde yayınlanmasının sağlayacak ALS sistemi kötü hava koşullarında uçakların rahat kullanılması için pilotlara kolaylık sağlayan alçalma ve yaklaşma da havaalanı kullanımını iyileştiren bir sistemdir. Böylece büyük bir eksiklik tamamlanmış olacak. Her havaalanında mutlaka genişletme ve büyüme çalışmaları yapılıyor. Bizim de bu yönde çalışmalarımız oldu. Bunlar bitince en az iki uçağın aynı anda park edeceği bir saha oluşturulmuş olacak. Mevcut pistin uzatılması ve genişletilmesi için 2 yıldır bir girişimiz var. Minimum 600 metre Çaycuma yönüne uzatılması, mevcut genişliğin ise 30 metreden 45 metreye çıkarılması konusunda çalışmamız var. Bunun bir tarafı kamu yoluyla arazi tahsisi konusunda girişimler başlatıldı. İnşallah en kısa zamanda sonuçlanırsa bu havalimanının büyümesi ve genişletilmesi Batı Karadeniz için önem arz etmektedir” dedi.

“Beklentimiz burada hizmetlerin kesintisiz 12 ay devam etmesini sağlamaktır”

12 ay boyunca hizmetlerin kesintisiz devamlılığının sağlanması beklentisinde olduklarını belirten Özşahin, havalimanının çalışmaların sürdüğü Filyos Projesi'ne ulaşım kolaylığı sağlayacağını ifade etti. Özşahin, şöyle devam etti:

“Bölgemizdeki gelişmeler özellikle Sanayi konusunda Filyos Projesi'nde ki çalışmalar ulaşım kolaylığını aksatmadan burada devam etmesi halinde bölgeye büyük bir katkı sağlamış olacak. Entegre hesabı yapmamız lazım. Bu konuda geçmişte ve bugün de Sayın Valimizin özellikle Çaycuma Kaymakamımızın büyük katkıları olmuştur. Tabii burası kamu malıdır. Bölge insanımızın özellikle yurt dışındaki gurbetçilerimizin büyük beklentisi var. Burayı rahatça kullanabiliyorlar, birtakım olumsuzluklar var. Bunların giderilmesi için çalışma ve gayretlerimiz Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda tamamlanmak üzere. Bu talimatlar doğrultusunda uçak seferleri başlaması için hazırlıklar başlatıldı, bu sistemde devreye girdiği zaman kısa sürede yurt içi ve yurt dışı seferleri başlamış olacak. Beklentimiz burada hizmetlerin kesintisiz 12 ay devam etmesini sağlamaktır. Bu sistem de bunu gerçekleştirmiş olacak. Yani bölge için özellik arz eden bir havalimanımız var. Batı Karadeniz bölgesinde düşünmek lazım hepimiz biliyoruz ki Almanya'nın belli bölgesinde ortalama 600 bine yakın nüfus var. Özellikle yaşlılarımız burayı çok rahat kullanıyorlar. Her şey pozitif vaziyette. Herhangi bir problem görünmüyor, iç hatlar konusunda özellikle Türk Hava Yolları çalışma başlattı. Belki bir hafta belki 10 gün sonra bu konuda konuşabiliriz.”