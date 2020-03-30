Cumhurbaşkanı'nın çağrısına Zonguldak Belediye Başkanı Alan'dan destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ilk desteklerden biri de Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilk desteklerden biri de Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'dan geldi. Alan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın çağrısını gönülden destekliyor, bir aylık maaşımı #MilliDayanışmaKampanyası'na bağışlıyorum.

Hiçbir virüs bizim, birliğimizden beraberliğimizden güçlü değildir" dedi.