İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhuriyet Bayramı'nın 96.Yılı Alaplı'da büyük bir coşku ile kutlanacak

Zonguldak Alaplı Belediyesi gerçekleştireceği organizasyonla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Zonguldak Alaplı Belediyesi gerçekleştireceği organizasyonla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Alaplı Belediyesinin düzenlemiş olduğu etkinlikler 29 Ekim 2019 Salı akşamı saat 18.30'da 690 Evler'den Fener Alayı Yürüyüşü ile başlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramın ardından, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek olan Muammer Darçın ve Serkan Arslan konseri ise keyifli anlara ev sahipliği yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.