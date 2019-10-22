Cumhuriyet Bayramı'nın 96.Yılı Alaplı'da büyük bir coşku ile kutlanacak

Zonguldak Alaplı Belediyesi gerçekleştireceği organizasyonla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Alaplı Belediyesinin düzenlemiş olduğu etkinlikler 29 Ekim 2019 Salı akşamı saat 18.30'da 690 Evler'den Fener Alayı Yürüyüşü ile başlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramın ardından, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek olan Muammer Darçın ve Serkan Arslan konseri ise keyifli anlara ev sahipliği yapacak.