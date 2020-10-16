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Cumhuriyet Halk Evleri'nde kurslar başlıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Cumhuriyet Halk Evleri’nde yeni kurs dönemi kayıtları başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Cumhuriyet Halk Evleri'nde yeni kurs dönemi kayıtları başladı. Cam, Seramik, Sepet, Elpek, Fotoğrafçılık, Sabun yapımı, Dikiş-Nakış, Aşçılık ve Resim kurslarına katılmak isteyenler 31 Ekim'e kadar kayıt yaptırabilecekler.


Kdz. Ereğli Belediyesi Merkez Cumhuriyet Halkevi ile Kepez Cumhuriyet Halkevi'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı. Cam, Seramik, Sepet, Elpek, Fotoğrafçılık, Sabun yapımı, Dikiş - Nakış, Aşçılık ve Resim kurslarına katılmak isteyenler 31 Ekim'e kadar kayıt yaptırabilecekler. Kasım ayı itibarıyla başlaması planlanan kurslar için kayıtlar Cumhuriyet Halkevi ile Kepez Cumhuriyet Halkevi'ne şahsen başvurularak yapılacak.

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