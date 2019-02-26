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Cumhuriyet Ortaokulu'nda ‘GözetmenSizsiniz' sınavı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Ortaokulu, Milli eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve uygulanması zorunlu olmayan ‘GözetmenSizsiniz’ sloganı ile öğrencileri sınava tabi tuttu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Ortaokulu, Milli eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve uygulanması zorunlu olmayan ‘GözetmenSizsiniz' sloganı ile öğrencileri sınava tabi tuttu.


Kdz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ‘Bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve bende varım' sözüne ‘Biz de varız' diyerek uygulamayı başarıyla yapan ilçedeki tek okul oldu. Cumhuriyet Ortaokulu tarafından 7. Sınıflar Bilim Uygulamaları dersinde öğrenciler başlarında gözetmen olmadan sınava girdi. Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Orhan Yorulmaz, bu uygulama ile öğrencilerin dürüst ve güvenilir bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Yorulmaz konuşmasında “Bu uygulamayla öğrencilerimizin başarıya odaklı çalışmalarında dürüst ve güvenilir bir birey olarak hayata atılmaları için çalışan ve destek veren okul idaresine, öğretmenlere, veli ve öğrencilere teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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