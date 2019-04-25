İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Cumhuriyet Ortaokulu'ndan ‘Robotik Kodlama Şenliği'

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Ortaokulu “Robotik Kodlama Şenliği” düzenledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Ortaokulu “Robotik Kodlama Şenliği” düzenledi.


Kdz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu bilişim teknolojileri rehberliğinde, okul öğrencilerinin düzenlediği “Robotik Kodlama Şenliği” açılışını büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Açılışa Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Zonguldak Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, Zonguldak Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Türkoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Akdeniz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 180 öğrencinin, 40'tan fazla proje ile katıldığı şenlikte, protokol üyeleri stantları gezerek öğrencilerin sergiledikleri çalışmaları yakından incelediler. Robotları nasıl yaptıklarını ve nasıl programladıklarını misafirlerle paylaşan öğrenciler ayrıca uygulama yaptırdılar.


İlçedeki diğer okullar, şenliği ziyaret ederek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.