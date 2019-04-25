Cumhuriyet Ortaokulu'ndan ‘Robotik Kodlama Şenliği'

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Ortaokulu “Robotik Kodlama Şenliği” düzenledi.

Kdz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu bilişim teknolojileri rehberliğinde, okul öğrencilerinin düzenlediği “Robotik Kodlama Şenliği” açılışını büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Açılışa Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Zonguldak Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, Zonguldak Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Türkoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Akdeniz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 180 öğrencinin, 40'tan fazla proje ile katıldığı şenlikte, protokol üyeleri stantları gezerek öğrencilerin sergiledikleri çalışmaları yakından incelediler. Robotları nasıl yaptıklarını ve nasıl programladıklarını misafirlerle paylaşan öğrenciler ayrıca uygulama yaptırdılar.

İlçedeki diğer okullar, şenliği ziyaret ederek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.