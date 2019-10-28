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Cumhuriyetin 96. yılı kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlamaları kapsamında Zonguldak Valiliği önünde tören düzenlendi.


Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl jandarma Komutanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi.


Törene; Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı. Törende ilk olarak Vali Erdoğan Bektaş, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Ardından Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri konuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.


Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yarın saat 10.00'da Madenci Anıtı'nda kutlamalar yapılacak. Öte yandan kutlama kapsamında 29 Ekim Salı günü akşam 18:00'de İstasyon Caddesi'nden başlayacak olan fener alayı ve konser ile sona erecek.

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