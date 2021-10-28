Cumhuriyetin 98. Yılı Cumhuriyet ve Atatürk konseri ile kutlandı

yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademik orkestrası ve çok sesli korosu tarafından Cumhuriyet ve Atatürk konseri düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere; Rektör YardımcısıProf. Dr. Kemal Büyükgüzel ve Prof. Dr. Seyfullah Kara ile öğrenciler, vatandaşlar, akademik-idari personel katıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu konserde Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in ilanına kadar yaşanan olaylar şarkılarla, türkülerle ve marşlarla anlatıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı çoksesli korosu ve öğretim elemanlarından oluşan akademik orkestrası üstün performansları ile büyük beğeni topladı.

Konser sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve Prof. Dr. Seyfullah Kara tarafından Konservatuvar Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü ile emeği geçen tüm öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.