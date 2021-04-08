Cüruf geri kazanım tesisi yeniden durduruldu

Ereğli ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi sınırları içinde bulunan metal firmasına ait iş yerine kaçak yapılaşma yapıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri söz konusu alanda çalışmaları durdurdu.

Ereğli Belediyesi'nin zabıta ekibi ruhsatı bulunmadığı halde tesis alanında çalışma yapıldığı iddiası üzerine belediye tarafından durdurma kararı alındı. Son günlerde kamuoyuna meşgul eden iddialarla konuşan firma yetkilisi Erdoğan Erdem şöyle dedi:

"Burada 11 bin metre kare alan üzerine bir geri dönüşüm tesisi kuruyoruz. Cürufları işleyip içindeki demirleri alıp geri kalanları karayollarımıza ve çimento fabrikalara geri göndermeyi planlıyoruz. Tesisimizde kesinlikle yıkama yoktur. Burada durum durdurma kararı genelde olmaması gerekir. Biz ÇED raporuna aldığımız ve uygunluk, kapasite raporu gerekli için imalathane bina yoktur. Burada bir tane elek var. Kendi ÇED ruhsatı aldığımız için uygunluğu lisansımızı almamız gerekir. Son günlerde tesisin çevre kirliliği oluşturduğuna yönelik bir algı süreci başlatıldığını üzülerek görmekteyiz. Kaldı ki cüruf malzemesini belediyeler de alt yapı hizmetlerinde kullanmaktadır. Cürufun çevreye zarar vermediği tüm dünya tarafından bilinmekte, tehlikesiz ürün olarak kabul edilmektedir."

Erdem, Kıyıcak'a kurulacak cüruf tesisinin kirliliğe neden olduğuna yönelik söylemlerin de gerçek dışı olduğunu, tüm belgelerin mevcut bulunduğunu ve gereken belgeleri Ereğli Belediyesine verdiklerini söyledi. Firma ortaklarından Ali Yusuf Karakoç ise, ”Bize Çevre İl Müdürlüğü tarafından çevre alanını koruma altına almamız istendi. Bizde çalışma alanı güvenliğini alabilmemiz yönünde çevirmek için evraklarımızı tamamlayarak Belediye'ye müracaatta bulunduk. Bu yönde ruhsat süresi devam ederken, vatandaşlarımız tam bilmedikleri için cüruf içinde tehlikeli maddeler olduğunu söylüyorlar. Halbuki, şu gördüğünüz cüruf toprağını doğada bulunan meyve ağaçları ile fındık toprak diplerine koyduğunuzda çok faydalı olduğunu görürsünüz, çünkü içinde çok değerli metaller ve vitaminler vardır. Bunları vatandaşlarımız bilmediğinden doğruları anlatılmıyor. Bizler burada yıkama ve kırma türleri yapmıyoruz, sadece eleme usülü ile içinden değerli elementleri çıkarıp, geri kalanı yeniden doğaya kazandırması için maden ocakların çukurlarını dolduruyoruz. Aslında bizlere teşekkür etmeleri lazım” dedi.

Firma ortaklarından Ali Yusuf Karakoç'un yaptığı konuşmanın devamında ise çalışma alanın içinde 11 bin tapulu arazi üzerinde çalışma alanı olduklarını ve bölgeden çevre yolu geçeceği yönünde noter üzerinden taahhütname vererek izini aldıklarını söyledi.