Cüruf tesisi belediye tarafından mühürlendi

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi, Kıyıcak Mahallesi sınırları içerisinde kaçak ve ruhsatsız olarak kurulmaya çalışılan cüruf tesisinin faaliyetini durdurarak mühürleme işlemi gerçekleştirdi. Taş Ocağı mevkisinde oluşan göletin ise Kdz. Ereğli Belediyesi sınırları dışında kaldığı ifade edildi.

Kdz. Ereğli ve Alaplı gündeminde uzun süredir yer bulan Kıyıcak Mahallesi sınırları içerisindeki cüruf tesisi ve yanında bulunan gölet ile ilgili Kdz. Ereğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:

“Kıyıcak Mahallesi'nde tapuda 2837 ada 10 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili belediyemize yapılan şikayetler doğrultusunda cüruf tesisinin ilk kurulum aşamasından itibaren ilgili birimler tarafından gerekli inceleme ve tespitler yapılmıştır. 3 aylık süre içerisinde yapılan her faaliyet kayıt altına alınarak tespit tutanağı tutulmuştur. Yapısal işlemlerin sonunda tesisinin belediyemizden ruhsat almaksızın kaçak ve ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilerek 09.06.2021 tarihinde endüstriyel amaçlı elek ve konveyör yapılar mühürlenerek durdurulmuştur. İmar Kanunu gereği gerekli yasal işlemler devam etmektedir.

Taş Ocağı mevkisinde oluşan gölet Kdz. Ereğli Belediyesi sınırları dışında kaldığı için herhangi bir işlem uygulanamamaktadır.”