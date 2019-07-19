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Çürüyen ağacın dalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Zonguldak’ta park halindeki otomobilin üzerine çınar ağacından kopan dal düştü.

Zonguldak'ta park halindeki otomobilin üzerine çınar ağacından kopan dal düştü.


Uzun Mehmet Caddesi'nde üzerinde park halinde bulunan Süleyman Köroğlu'na ait 67 AK 018 plakalı otomobilin üzerine çürüyen çınar ağacının büyük dalı devrildi. Olayı görenler bir anda neye uğradıklarını şaşırdı.


Otomobilin sahibi Süleyman Köroğlu, iş yerinin önüne park ettiğini ve bir anda ağaç dalının aracının üzerine düştüğünü görünce şoke oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri, otomobilin üzerine devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

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