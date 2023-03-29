Dalgalar mendirekleri aştı

Zonguldak'ta sağanak yağış ve fırtına nedeniyle dalgaların boyu 2 metreyi buldu.

Zonguldak'ta bir kaç günden devam eden sağanak yağış ve fırtına nedeniyle limanda dalgalar oluştu. Dalgaların boyu mendirekleri aştı. Şehirde hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düşerken rüzgarın hızı saatte 16 kilometreye ulaştı. Yağmur ve yüksek kesimlere kar yağışı ise devam ederken yağış oranı yüzde 70 olarak ölçüldü. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki Cuma ve Cumartesi günü 12 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.