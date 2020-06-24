İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dalgıçlar 15 yaşındaki Ayberk için seferber oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde serinlemek için atladığı gölette kaybolan 15 yaşındaki Ayberk Topçu için ekipler arama çalışması başlattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için atladığı gölette kaybolan 15 yaşındaki Ayberk Topçu için ekipler arama çalışması başlattı.


Edinilen bilgiye göre, Süleymanbeyler köyü Asma köprü mevkisinde 15 yaşındaki Ayberk Topçu, sıcak hava dolayısıyla serinlemek için kayalıklardan gölete atladı. Bir süre sonra su yüzeyine çıkamayan çocuk için çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri, AFAD İl Müdürlüğü ve dalgıçlar köylülerle birlikte gölette arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.