DEAŞ davasındaki iddianamede ‘bombalı eylem' detayı

Zonguldak'ta DEAŞ'a yönelik soruşturmada 3'ü tutuklu 4 şüpheli hakkında kabul edilen iddianamede şüphelilerin, örgütten aldıkları emir ve talimatlar uyarınca örgüt tarafından Türkiye'de düzenlenecek olası bir bombalama eyleminde görevlendirilmek üzere hazır beklemek suretiyle örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığı yer aldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Zonguldak Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince geçen yıl 7 Temmuz'da Kdz. Ereğli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüpheliler takibe alındıktan sonra ilçedeki bir eve baskın düzenlendi. Gözaltında bulunan ve DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Walid H. ile şüphelinin dayıları olduğu öğrenilen Zaidan A.Z., Amer A.Z. geniş güvenlik önlemleri altında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3'ü tutuklu 4 şüpheli hakkında 7 yıldan on beşer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 31 sayfalık iddianame de DEAŞ terör örgütünün kuruluş amacı ve yapısı, örgütün ideolojisi ile Türkiye'deki eylemleri, Müslümanların yaşadığı tüm ülkelerin terör örgütünün hedefinde olduğuna yer verildi.

İddianamede ayrıca şüphelilerin terör örgütünden aldıkları emir ve talimatlar doğrultusunda örgüt tarafından Türkiye'de düzenlenecek olası bir bombalama eyleminde görevlendirilmek üzere hazır beklemek suretiyle örgüt hiyerarşisinde yer aldığı vurgulandı.

Şüphelilerden Sulaf A.'nın ise DEAŞ isimli terör örgütünün hiyerarşik yapıda yer almadığı, diğer şüpheliler Walid H., Zeidan A., ve Amer A.Z.'nin saklanmaları için barınma ve yer temin ederek örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçu işlediği öne sürüldü. Öte yandan Zeidan A.Z.'nin yasadışı yollardan Türkiye'ye geçtiği ardından da sahte kimlik çıkarttığı ve yalan beyan suçu işlediği ortaya çıktı. Kabul edilen iddianamenin ardından şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.