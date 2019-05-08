DEAŞ soruşturmasında 3 sanık hakim karşısında

Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Irak uyruklu 3 sanık hakim karşısına çıktı. İddianamenin Arapça tercümesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Zonguldak Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince geçen yıl 7 Temmuz 2018'te Kdz. Ereğli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüpheliler takibe alındıktan sonra ilçedeki bir eve baskın yapıldı. Operasyonda Irak uyruklu Walid H. ile dayıları Zaidan A.Z. ve Amer A.Z ve şahıslara yer temin ettiği iddiasıyla Sulaf A. gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar Sulaf A. serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame hazırlandı

Şüpheliler hakkında 7 yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 29 sayfalık iddianame de DEAŞ terör örgütünün kuruluş amacı ve yapısı, örgütün ideolojisi ile Türkiye'deki eylemleri, Müslümanların yaşadığı tüm ülkelerin terör örgütünün hedefinde olduğuna yer verildi.

İddianamede ayrıca şüphelilerin terör örgütünden aldıkları emir ve talimatlar doğrultusunda örgüt tarafından Türkiye'de düzenlenecek olası bir bombalama eyleminde görevlendirilmek üzere hazır beklemek suretiyle örgüt hiyerarşisinde yer aldığı vurgulandı.

Hakim karşısına çıktılar

Kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanıklar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Kendilerine ulaşan Türkçe iddianameyi bir şekilde tercüme ettirdiklerini ifade eden Amer Z., “Ben ve diğer arkadaşlarım bu iddianameyi Arapça tercümesini bir şekilde yaptırdık. Daha sağlıklı olması için eksik hususların tamam olması için iddianamenin tarafıma Arapça tercüme edilmiş şekliyle gönderilmesini ve bu nedenle tarafıma avunma yapmak için süre verilmesini istiyorum” dedi.

Öte yandan sanıkların avukatı ise, “Müvekkillerim örgütün yapısı içinde nerede olduklarına dair hiçbir somut delil dosyada bulunmamaktadır. Sempatizan mı yoksa korkudan mı birinin eklemesiyle Whatsapp grubundan çıkamamış olabilir. Zeydan açısından ise telefonda bazı fotoğraflar bulunmuştur. Kaçma şüphesi veya deliller bulunmadığından tahliyelerini talep ediyoruz” dedi.

Diğer iki sanığın da iddianameyi Arapça olarak tercüme edilmesini talep etmesiyle duruşma 19 Temmuz tarihine ertelendi.