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Define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Zonguldak’ta izinsiz define arayan şüpheliler, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Zonguldak'ta izinsiz define arayan şüpheliler, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde M.A. (44), M.B. (51), A.D. (44), E.Ş. (37), İ.B. (45) ve İ.A. (38) isimli şüphelilerin Ereğli ilçesi Davutlar köyünde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi alındı. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonda 6 şüpheli izinsiz define aradıkları esnada 1 adet dijital dedektör ve 1 adet dizüstü bilgisayar ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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