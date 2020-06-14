İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Define avcıları jandarmaya yakalandı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli jandarmaya yakalandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli jandarmaya yakalandı. Kazıda kullanılan kazma, kürek ve metal arama dedektörü ele geçirildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda; Gökçebey ilçesi Bodaç köyü Kurtdamı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan baskında R.B. (38), M.B. (32), R.S. (33) ve C.A. (39) isimli şüpheliler; belirtilen mevkide kazma, kürek ve levye ile arazide yaklaşık 1,5 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde toprağı kazdıkları esnada suçüstü yakalandılar. Şüphelilerin yanlarında ayrıca metal arama dedektörü ile otomatik av tüfeğinin bulunduğu tespit edildi. Olayda 1 adet metal arama dedektörü ve ekipmanları, 1 otomatik av tüfeği, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet levye, 1 adet çakı, 1 adet metre, 2 adet kitapçık ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.