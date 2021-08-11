Define avcıları suçüstü yakalandı

Operasyonda 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda; M.K. (31), G.K. (45) ve M.K. (35) isimli şahıslar izinsiz kazı yaptığı esnada; 4 adet dedektör, 1 adet el yapımı ruhsatsız 9 mm tabanca, 15 adet 9 mm fişek, 1 adet boş şarjör, adet dedektörlere ait şarj aleti, 1 adet cep çakısı, 1 adet sayrox marka dedektöre bağlanabilen kulaklık, 1 adet nokta makro marka dedektöre bağlanabilen kulaklık, 1 adet keser, 1 adet pala bıçak, 1 adet levye, 2 adet murç, 1 adet çekiç, 1 adet balyoz, 1 adet nokta makro marka metalik kürek, 3 adet tornavida, 3 adet pil, 1 adet gplus 11 marka kontrol paneli (altın-gümüş-bronz madeni ayırt etmek için), 1 adet gplus 11 marka alan tarama cihazı ile birlikte suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından yakalan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.