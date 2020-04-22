Dekan Büyükgüzel'den Turizm Haftası mesajı

Ereğli Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dekan Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, mesajında turizmin farklı dil, din, ırk ve kültürden insanları birbirlerine yakınlaştırdığına dikkat çekti. Coğrafi sınırların ortadan kalkmasına yardımcı olarak dünyada huzur ve barışın sağlanmasına ön ayak olan önemli sektörlerden birisi olduğunu hatırlatan Büyükgüzel, "Ülkeler arasında coğrafi sınırların kalkması, ulaşım ağının teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişmesi ve genişlemesi, toplumların refah düzeyinin yükselmesi ile birlikte turizm hareketleri hızlı bir ivme kazanmıştır. Günümüzde turizm sadece deniz-kum-güneş üçlüsünden ibaret değil bunun yanında kültür, deneyim, otantiklik, gastronomi, sürdürülebilirlik gibi çeşitli kavramlarla da anılmaktadır. Ülkemizde, turizmin önemi konusunda farkındalık oluşturmak, turizm bilincini aşılamak, kültürel ve doğal varlıklarımızın korunmasına dikkat çekmek ve halkın turizm hareketlerine daha fazla katılımını sağlamak amacı ile her yıl çeşitli etkinlikler ile 15-22 Nisan tarihleri arasındaki hafta ‘Turizm Haftası' olarak kutlanmaktadır. Ancak bu yılki etkinlikler Covid-19 salgını sebebi ile gerçekleştirilememektedir.

Tüm dünyayı etkisi altına almış olan Covid-19 salgını sadece ülkemizde değil tüm dünya ülkelerinde turizm ve ilişkili sektörleri olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu süreç geçici bir süreçtir. Bu süreçte tatil ve seyahat planları sürekli değil geçici olarak ertelenmiştir. Süreç bittikten sonra insanlar yine seyahat edecek, yeni yerler keşfetme arzusu içerisinde olacaktır. İnsanoğlunun doğasında seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek bitmek bilmeyen bir arzudur" şeklinde konuştu.

Büyükgüzel, "Bu süreç sona erdikten sonra, gelişmeleri öngörüp yenilikçi bir yaklaşım ile oluşturulacak stratejilerle turizmin ülkemiz için tekrar geleceğin önemli bir sektörü olacağından hiç şüphem yoktur; bu salgın sona erdiğinde turizmin yeniden hareketlilik kazanması ve kısa sürede eski günlerine kavuşması hepimizin ortak temennisidir. Ülkemiz, çok değerli doğal ve kültürel zenginliklerle doludur. Her köşemiz ayrı bir kültür, ayrı bir doğa harikası, farklı gastronomik unsurlarla çevrelenmiştir. Bu kadar geniş turistik ürün yelpazesine sahip ülkemizde turizmin yeni ürünlerle çeşitleneceği ve dört mevsime yayılacağı konusunda inancımız tamdır. Bu inanç ve duygularla turizm haftasını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" diye ifade etti.